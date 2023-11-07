Türkiye, Afganistan'a İyilik Treni ile Yardım Gönderdi

TÜRKİYE, ekim ayında Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle bölgeye 'İyilik Treni' ile gıda, giyim ve hijyen malzemesi gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 26 yardım kuruluşunun desteğiyle toplanan gıda, giyim ve hijyen malzemeleri, Ankara Tren Garı'ndan 'İyilik Treni' ile Afganistan'a uğurlandı. Garda düzenlenen uğurlama törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AFAD Başkanı Oktay Memiş ve Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Trende, 39 ton battaniye, 8 ton yatak, 85 ton çadır, 40 ton hijyen malzemesi, 33 ton giyim, 15 ton jeneratör, 240 ton gıda, 30 ton mutfak malzemesi, 400 kilo seyyar WC ve 18 ton ısıtıcı bulunduğu belirtildi.

'15 GÜN SONRA AFGANİSTAN'DA OLACAK'

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, iyilikle yarışma mirasını sonraki kuşaklara taşımanın gayesi içerisinde olduklarını belirterek, "7 Ekim'de Herat'ta meydana gelen depremden sonra Afganistan'a ulaşan ilk ekip AFAD'ın ekibi olmuştur. Hem arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk hem sağlıkçı arkadaşlarımız oradaki depremzedelerin yardımına koştu. Şimdi de 508 tonluk bir yardım malzemesini uğurlamak üzere buradayız. İnşallah 15 gün sonra hedefine varmış olacak" dedi.Dünyanın neresinde olursa olsun ayrım yapmadan yardımlara devam edeceklerini söyleyen Karaloğlu, "Şu anda Gazze'de hepimizin içini sızlatan, kan ağlatan büyük bir dram var. Siyonist İsrail devleti bir insanlık suçu işleyerek dünyanın gördüğü en büyük mezalimi şu anda Gazze halkına bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden insanları katlederek gösteriyor. Biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD'ın liderliğinde bugüne kadar 10 uçakla Mısır'ın El Arış kentine yardım malzemelerimizi ulaştırdık. Bir kısmı Refah kapısından içeriye girdi. Şimdi yarın inşallah İzmir Alsancak Limanı'ndan sahra hastaneleri ve sağlık malzemesi ağırlıklı olarak 6 bin tonluk bir gemimizi yükleyeceğiz, yetiştirebilirsek perşembe günü El Ariş limanına doğru yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: 7 BİN 696 TON YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK

AFAD Başkanı Oktay Memiş ise "Deprem öncesinde Afganistanlı kardeşlerimizin sıkıntısı hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 18 'İyilik Treni' seferi düzenledik. Bu seferlerle toplam 7 bin 695 ton gıda ve gıda dışı insani yardım malzemesini Afganistan'a ulaştırdık. Son depremlerin hemen ardından hızlı harekete geçtik ve 2 kargo uçağı ile insani yardım malzemelerini yine Sayın Bakanımızın talimatları ile ulaştırdık. AFAD ekiplerimizle köylerde 250 çadırın kurulumunu yaptık" diye konuştu.Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardımın Türkiye'den geldiğini belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin duasıyla tren, Afganistan'a hareket etti. (DHA)