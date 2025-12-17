ABD Yaptırımları Genişletiyor... Venezuela'ya "Yaptırımlı Tanker" Ablukası

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları genişlettiğini açıkladı. Trump, "Venezuela'ya giren ve yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine abluka emri verdiğini" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki yaptırım kararını genişlettiğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada "Venezuela'nın petrolü uyuşturucu kaçakçılığını ve diğer suçları finanse etmek için kullandığını" iddia etti. Donald Trump, Venezuela'nın "petrolü, toprakları ve varlıkları ABD'ye verene kadar askeri yığınağın devam edeceğini" aktardı. Trump, sosyal medya platformundaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela, Güney Amerika tarihinde toplanmış en büyük donanma tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu kuşatma sadece büyüyecek ve yaşayacakları şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek; ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprakları ve diğer varlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edene kadar."

Venezuela hükümeti ise yaptığı açıklamada, Trump'ı "Venezuela'ya karşı pervasız ve ağır bir tehditle uluslararası hukuku, serbest ticareti ve seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmekle" suçladı.

Trump'ın açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "Sosyal medyasında Venezuela'nın petrolünün, topraklarının ve maden zenginliklerinin kendi mülkü olduğunu varsayıyor" ifadeleri kullanıldı. Karakas yönetimi, Trump için "Sonuç olarak, Venezuela'nın tüm zenginliklerini derhal teslim etmesini talep ediyor. ABD Başkanı, ulusumuza ait zenginlikleri çalmak amacıyla Venezuela'ya tamamen mantık dışı bir şekilde sözde bir deniz ablukası dayatmaya niyetleniyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, durumun Birleşmiş Milletler nezdinde kınanması ve yargıya taşınması için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtildi.