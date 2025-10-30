Haberler

Trump ve Şi Cinping, Görüşmede Önemli Anlaşmalara İmza Attı

Trump ve Şi Cinping, Görüşmede Önemli Anlaşmalara İmza Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede birçok konuda uzlaşma sağladıklarını ve tarım ürünleri alımını artırmak için adımlar attıklarını açıkladı. İki ülke arasındaki tarifelerin düşürülmesi ve nadir toprak elementleri konusundaki engellerin kaldırılması da gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde birçok konuda anlaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Trump, Şi ile Güney Kore'de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Toplantının harika geçtiğini söyleyen Trump, "Birçok konuda hemfikiriz ve birçok önemli noktada sonuca vardık. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen satın alınacak. Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu, çok hoş bir jestti" ifadelerini kullandı.

Trump, fentanil girişi nedeniyle Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uyguladığını ancak Şi'nin görüşmedeki açıklamalarına dayanarak oranı yüzde 10 düşürdüğünü duyurdu. ABD'nin Çin'e yönelik ortalama tarife oranının da yüzde 47'ye indiğini belirten Trump, görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını kaydetti.

Çin ile tarifeler konusunda çok yakında anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını ve yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini aktaran Trump, Çin tarafının nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik tedbirleri bir yıllığına askıya alacağını ifade etti.

Trump, görüşmede Ukrayna konusunun gündeme geldiğini vurgulayarak, savaşı sonlandırmak üzere Çin ile çalışacaklarının altını çizdi.

Nisan 2026'da Çin'i ziyaret edeceğini bildiren Trump, Çin liderinin de bundan sonraki tarihte ABD'ye geleceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.