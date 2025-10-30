Trump ve Şi Cinping, Görüşmede Önemli Anlaşmalara İmza Attı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde birçok konuda anlaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Trump, Şi ile Güney Kore'de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Toplantının harika geçtiğini söyleyen Trump, "Birçok konuda hemfikiriz ve birçok önemli noktada sonuca vardık. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen satın alınacak. Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu, çok hoş bir jestti" ifadelerini kullandı.

Trump, fentanil girişi nedeniyle Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uyguladığını ancak Şi'nin görüşmedeki açıklamalarına dayanarak oranı yüzde 10 düşürdüğünü duyurdu. ABD'nin Çin'e yönelik ortalama tarife oranının da yüzde 47'ye indiğini belirten Trump, görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını kaydetti.

Çin ile tarifeler konusunda çok yakında anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını ve yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini aktaran Trump, Çin tarafının nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik tedbirleri bir yıllığına askıya alacağını ifade etti.

Trump, görüşmede Ukrayna konusunun gündeme geldiğini vurgulayarak, savaşı sonlandırmak üzere Çin ile çalışacaklarının altını çizdi.

Nisan 2026'da Çin'i ziyaret edeceğini bildiren Trump, Çin liderinin de bundan sonraki tarihte ABD'ye geleceğini açıkladı.