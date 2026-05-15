ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi telefonda görüştü

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Çin'e yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirdiği belirtildi. Trump ile Sanae, Çin ile ilgili konular dahil olmak üzere ekonomik ve güvenlik meselelerini kapsayan alanlarda görüş alışverişinde bulundu. Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ilişkin yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kalan Trump ile Sanae, İran konusunu da ele aldı. İki lider, Japonya ile ABD arasındaki 'sarsılmaz' ittifakı teyit ederek, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi de dahil olmak üzere yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecekleri konusunda anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı