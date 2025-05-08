Trump'tan Yeni Ticaret Anlaşması Müjdesi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün 'büyük ve saygın bir ülke' ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bugün yerel saatle 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Trump, "Perşembe günü saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" ifadelerini kullandı.