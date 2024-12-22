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Trump'tan Panama Kanalı Uyarısı: Aşırı Ücret Talep Edilirse İade Talep Ederiz

Trump'tan Panama Kanalı Uyarısı: Aşırı Ücret Talep Edilirse İade Talep Ederiz
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ABD Başkanı Donald Trump, Panama'nın kanal için aşırı ücret talep ettiğini savundu ve bu koşullar altında kanalın iadesini talep edebileceğini belirtti. Trump, kanalın yanlış ellere geçmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, dün Panama'yı Panama Kanalı'nın kullanımı için "aşırı ücret talep etmekle" suçladı. Trump, Panama'dan kanalı "kabul edilebilir" bir şekilde yönetmemesi halinde devretmesini talep edeceğini belirtti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Panama Kanalı ile ilgili açıklama yaptı. Trump, şunları ifade etti:

"Panama tarafından talep edilen ücretler çok saçma, özellikle de ABD tarafından Panama'ya bahşedilen olağanüstü cömertlik göz önüne alındığında. Bu para başkalarının yararı için değil, sadece bizimle ve Panama ile iş birliğinin bir göstergesi olarak verilmiştir. Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de hukuki ilkelerine uyulmazsa, Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve sorgusuz sualsiz iade edilmesini talep edeceğiz."

Ayrıca kanalın "yanlış ellere" geçmesine izin vermeyeceğini belirten Trump, kanalın Çin tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın bu paylaşımı, bir ABD başkanının egemen bir ülkeyi topraklarını ABD'ye teslim etmeye zorlayabileceğini söylemesinin "nadir bir örneği" olarak yorumlandı. ABD medyasında konuya ilişkin yapılan yorumlarda aynı zamanda, "Bu, müttefiklerini tehdit etmekten ve muhataplarıyla ilişkilerinde kavgacı bir retorik kullanmaktan kaçınmayan Trump yönetimindeki ABD diplomasisinde beklenen değişimin de altını çiziyor" ifadeleri de kullanıldı.

Washington'daki Panama Büyükelçiliği ise konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

ABD, Panama Kanalı'nı büyük ölçüde inşa etmiş ve uzun yıllar boyunca geçidi çevreleyen bölgeyi yönetmişti. Ancak ABD hükümeti, ortak bir yönetim döneminin ardından 1999 yılında kanalın kontrolünü tamamen Panama'ya devretmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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