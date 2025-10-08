Haberler

Trump'tan Kanada ile Savunma İş Birliği: Altın Kubbe Projesi
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile birlikte yürütülen Altın Kubbe savunma sistemi projesinin stratejik önemine değindi ve projenin tamamlanmasının 3 yıl içerisinde hedeflendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Kanada ile Altın Kubbe (Golden Dome) savunma sistemi projesi kapsamında yakın iş birliği yürüttüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki ülkenin savunma alanındaki ortak çalışmalarına değinen Trump, "Golden Dome, çok yakın iş birliği içinde olduğumuz bir proje. Bu bir koruma sistemi, nasıl çalıştığını görüyorsunuz; gerçekten inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Trump, projeyi hem Amerika hem de Kanada için stratejik önemde bir adım olarak nitelendirerek, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu, çok önemli olacağını düşündüğüm bir proje. Böyle bir korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten etkileyici bir teknoloji" dedi.

Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu projeyle ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını bildirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
