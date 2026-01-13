Haberler

Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Trump daha önce İran'daki protestolar nedeniyle İran hükümetini 'saldırmakla' tehdit etmişti.

ABD, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceği yönünde yeni bir karar aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolarla sarsılan İran'ın ekonomisine yönelik kritik bir karar aldı. Trump, bu kararla ülkenin doğrudan ekonomisini hedef aldı.

İRAN İLE İŞ YAPAN ÜLKELERE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, protestoların arttığı İran'ın özgürlüğü hiç olmadığı kadar aradığını yazmış, "Bu yüzden ABD olarak gerekeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan ABD basınında İran'a operasyon ihtimalleri de konuşulmuş, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetiminden yetkililer, İran'a yönelik olası saldırıların nasıl yapılacağına dair görüşmeler gerçekleştirmişti.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

