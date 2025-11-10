Haberler

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da Görüşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, yabancı yatırım, ABD yaptırımlarının durumu ve DEAŞ ile mücadele gibi konular ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
