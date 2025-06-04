Trump, Şi Cinping Hakkında Sert Açıklamalarda Bulundu

Trump, Şi Cinping Hakkında Sert Açıklamalarda Bulundu
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in anlaşma yapma konusunda zorluk yaşadığını belirtti ve onu sevdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'anlaşma yapması son derece zor biri' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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