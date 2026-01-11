Haberler

Trump'tan Küba açıklaması

Trump'tan Küba açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Küba'ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini duyurdu. Küba'nın uzun yıllar Venezuela'nın desteğiyle ayakta kaldığını belirten Trump, bu desteğin sona erdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın uzun yıllar Venezuela'dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini kaydetti. Trump, Küba'nın uzun yıllar Venezuela'dan gelen büyük miktarlardaki petrol ve mali destekle ayakta kaldığını vurgulayarak, "Buna karşılık Küba, Venezuela'daki son iki yönetim için 'güvenlik hizmetleri' sağladı. Ama artık değil" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen haftaki ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini belirterek, " Venezuela'nın, onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok. Venezuela artık, dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip, biz de onları koruyacağız. Küba'ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek-Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir