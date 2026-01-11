Trump'tan Küba açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın uzun yıllar Venezuela'dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini kaydetti. Trump, Küba'nın uzun yıllar Venezuela'dan gelen büyük miktarlardaki petrol ve mali destekle ayakta kaldığını vurgulayarak, "Buna karşılık Küba, Venezuela'daki son iki yönetim için 'güvenlik hizmetleri' sağladı. Ama artık değil" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen haftaki ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini belirterek, " Venezuela'nın, onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok. Venezuela artık, dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip, biz de onları koruyacağız. Küba'ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek-Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.