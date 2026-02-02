Haberler

Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı

Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Trump Kennedy Center'ın 4 Temmuz 2026'da tadilata alınarak 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı. Tadilat kapsamında yeni bir eğlence kompleksi inşa edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, adını taşıyan 'Trump Kennedy Center'ın tadilat çalışmaları nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump Kennedy Center'ın tadilata alınacağını duyurdu. 'Trump Kennedy Center'ın 4 Temmuz 2026'da kapatılacağını belirten Trump, 2 yıl sürecek tadilat kapsamında yeni bir eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı olarak başlanacağını aktardı. Trump, "Uzun süredir hem finansal hem de yapısal olarak kötü durumda olan, yıpranmış, harap ve bakımsız bir merkezi, daha önce hiç olmadığı kadar iyi, dünya çapında bir sanat, müzik ve eğlence kalesine dönüşecek. Amerika, yeni ve güzel simgesiyle gelecek nesiller boyunca gurur duyacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
