Haberler

Trump'tan Kanada'ya 'Altın Kubbe' tepkisi

Trump'tan Kanada'ya 'Altın Kubbe' tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerine inşa edilmesi planlanan 'Altın Kubbe' projesine karşı çıkan Kanada'yı eleştirerek, ülkenin Çin ile iş yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerine inşa edilmesi planlanan 'Altın Kubbe' projesine karşı çıkan Kanada'yı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, kendisini koruyacak olmasına rağmen Grönland üzerine inşa edilecek 'Altın Kubbe'ye karşı çıkıyor. Bunun yerine, onları daha ilk yıl içinde 'yiyip bitirecek' olan Çin ile iş yapmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti