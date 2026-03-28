Trump: İran'la Müzakereler Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini bildirdi. Miami'deki 'Gelecek Yatırım Girişimi' zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, iki ülke arasındaki diyalogun devam ettiğini vurguladı.

'Gelecek Yatırım Girişimi' (FII) zirvesine katılmak amacıyla Miami kentine giden ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında gazetecilere İran ile yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ı yenilgiye uğrattıklarını iddia eden Trump, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Mevcut durumda karşılıklı temasların ve diyaloğun sürdüğünü aktaran Trump, Tahran yönetiminin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

