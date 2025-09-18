Haberler

Trump'ın Bitcoin Heykeli Kongre Binası'nda Sergileniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ı Bitcoin tutarken gösteren 3,5 metrelik altın renkli heykel, Kongre Binası'nın önünde sergilenmeye başladı. Kripto para yatırımcıları tarafından finanse edilen heykel, hükümetin ekonomik politikaları hakkında tartışma başlatmayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Bitcoin tutarken gösteren 3,5 metrelik 'altın' heykel, Kongre Binası'nın önüne yerleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin tuttuğu 3,5 metrelik altın renkli heykeli, ABD Kongre Binası'nın 3'üncü Caddesi'nde sergilenmeye başladı. ABD basınındaki haberlere göre, bu geçici çalışma bir grup kripto para yatırımcısı tarafından finanse edildi. Heykel, gerçekten altın olmasa da bulunduğu yerin kirası nedeniyle altın değerinde olduğu belirtildi.

Grup temsilcisi Hichem Zaghdoudi, "Bu çalışma hükümet tarafından çıkarılan paranın geleceği hakkında konuşmayı tetiklemek için tasarlandı. Fed'in ekonomik politikaları şekillendirirken bu heykelin kriptonun artan etkisi üzerine düşünmeye itmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Heykel, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını 25 baz puan düşürdüğü gün açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
