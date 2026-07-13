Haberler

Trump: Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alacağız

Trump: Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını ve güvenlik için ücret alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını bildirdi. Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna 'boğazın koruyucu meleği' deriz" ifadelerini kullandı.

Boğazın güvenliğini sağlamak için para almaları gerektiğini savunan Trump, "Boğazı 50 yıl boyunca koruduk ama bunun karşılığında hiçbir zaman ödeme almadık. Boşuna koruduk, artık para kazanacağız. Anlaşma yapılmıştı, İranlılar sözlerinden döndüler. Her zaman sözlerinden dönüyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız

Trump dünyaya ilan etti: Ekonominin can damarını ABD ele geçiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, Saadet Partisi liderine 'evet' dedi

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, o lidere "Evet" dedi
Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu

Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş

Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor

Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes bu sözlerini paylaşıyor
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit

İran'dan ABD'ye jet yanıt geldi! Tüm komşulara tehditler savurdular
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Kerem'in transferi kriz çıkardı