Trump, Hindistan'a Yüzde 25 Tarife Uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hindistan'a uygulanacak tarifeyi açıkladı. Hindistan'ın dost bir ülke olduğunu vurgulayan Trump, "Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az ticaret yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın askeri teçhizat alımlarını büyük ölçüde Rusya'dan yaptığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek" dedi. Trump, bu nedenlerden dolayı Hindistan'ın ayrıca tarifeye ek olarak ceza ödeyeceğini de kaydetti.