Trump, Hindistan'a Gümrük Vergisini Artırma Kararı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a uygulanan gümrük vergisini 'önemli ölçüde artıracağını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını küresel piyasalarda yüksek karlarla satıyor. Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, bu nedenle Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergilerini kayda değer şekilde artıracağını duyurdu.