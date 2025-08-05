Trump, Hindistan'a Gümrük Vergisini Artırma Kararı Aldı

Trump, Hindistan'a Gümrük Vergisini Artırma Kararı Aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıkladı. Trump, Hindistan'ın Rus petrolü alımına ve satışına dikkat çekerek bu kararın alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a uygulanan gümrük vergisini 'önemli ölçüde artıracağını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını küresel piyasalarda yüksek karlarla satıyor. Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, bu nedenle Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergilerini kayda değer şekilde artıracağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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