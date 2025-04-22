Trump, FED Başkanı Powell'ı Eleştiriyor ve Ekonomi Korkuları Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği için ABD merkez Bankası Başkanını "büyük bir kaybeden" olarak tanımlarken, ABD'de hisse senetleri ve doların değeri yeniden düşüşe geçti.

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Powell'ın ekonomik gelişmelere tepki göstermekte sürekli çok yavaş davrandığını söyledi ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olmak için faiz oranlarını "önceden" düşürmeye çağırdı.

Trump "Büyük bir kaybeden olan Bay Çok Geç, faiz oranlarını ŞİMDİ düşürmezse ekonomide bir YAVAŞLAMA olabilir" diye yazdı.

Trump'ın Powell'ın ABD ekonomisini ele alış biçimine yönelik eleştirileri, gümrük tarifeleri planlarının borsada satışlara yol açtığı ve ekonomide durgunluk korkularının artırdığı bir dönemde geldi.

Trump'ın ilk döneminde FED'in başına getirdiği Powell ile artan görüş ayrılığı piyasalardaki kaosu daha da büyttü.

ABD'nin en büyük 500 şirketinden oluşan S&P 500 endeksi Pazartesi günü yaklaşık %2,4 düştü. Endeks, yılbaşından bu yana değerinin yaklaşık %12'sini kaybetti.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %2,5 düştü ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %10 değer kaybetti.

Nasdaq %2,5'ten fazla düştü ve Ocak ayından bu yana yaklaşık %18 değer yitirdi.

Dolar ve ABD devlet tahvilleri piyasaların çalkantılı olduğu dönemlerde genellikle güvenli varlıklar olarak kabul edilse de, son dönemdeki çalkantılardan kurtulamadı.

Doların, Euro dahil bir dizi para birimi karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi Pazartesi günü 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcıların Hazine tahvilini ellerinde tutmak için daha yüksek getiri talep etmesiyle, ABD devlet borç tahvillerinin faiz oranları da yükseldi.

Bu arada, yatırımcıların "güvenli liman" olarak adlandırılan varlıkları aramaları nedeniyle altın fiyatı yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Spot altın Pazartesi günü ilk kez ons başına 3.400 $ dolar sınırını aştı.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, görevdeki ilk dönemine kadar uzanıyor. Trump, seçimi kazandığından beri Powell'ı borçlanma maliyetlerini düşürmeye çağırdı.

FED Başkanı gümrük vergilerine karşı uyarmıştı

ABD Başkanı'nın son çıkışı, Powell'ın Trump'ın gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı ve ekonomiyi yavaşlatacağı yönündeki uyarılarının ardından geldi.

Trump geçen hafta Powell'ın kovulması için kamuoyu önünde çağrıda bulunmuş ve Perşembe günü sosyal medyada "Powell'ın görevine çabucak son verilmeli" diye yazmıştı,.

Merkez Bankası'nın bağımsızlık geleneği göz önüne alındığında, böyle bir hamle tartışmalı ve yasal açıdan da sorunlu.

Powell geçen yıl gazetecilere Başkan'ın yasal olarak kendisini görevden alma yetkisi olduğuna inanmadığını söylemişti.

Ancak Trump'ın üst düzey ekonomi danışmanlarından biri, ABD'de borsanın kapalı olduğu Cuma günü yetkililerin bu seçenek üzerinde çalıştıklarını teyit etti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.