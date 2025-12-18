ABD Başkanı Trump'tan Ekonomi Savunması: "Bir Enkaz Devraldım, Hızla Düzeltiyorum"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk yılını doldururken Beyaz Saray'da halka sesleniş konuşması yaptı. Artan yaşam maliyetlerinden Demokrat selefi Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, "fiyatları hızla düşürdüğünü" savunarak, "gelecek yıl ekonominin güçleneceğini" söyledi; Demokratlar ise konuşmayı somut çözüm içermemekle eleştirdi. Trump, "Bir enkaz devraldım, hızla düzeltiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Diplomatik Kabul Salonu'nda halka sesleniş konuşması yaptı. İkinci dönem başkanlık görevinin neredeyse bir yılını dolduracak olan Trump, bu süre içindeki icraatlarını överek, partisinin gelecek yıl zorlu bir ara seçime hazırlandığı bir dönemde, yükselen tüketici fiyatları nedeniyle Demokrat selefi olan Joe Biden'ı suçladı.Konuşması 20 dakikadan kısa süren hitabında Trump, "On bir ay önce bir enkaz devraldım ve bunu düzeltiyorum" dedi.

Trump, konuşmasında, "göçmen akınları, şiddet suçları ve trans bireylerin hakları" gibi konulara yer verdi. "Başarılarının yeterince takdir edilmediğini" vurgulayan Trump, ABD'deki artan yaşam maliyetlerini ele almaya yönelik yeni politika önerilerine çok az değindi.

Trump, artan maaliyetlerin sorumluluğunun eski Başkan Joe Biden'ın, önceki ticaret anlaşmalarının, göçmenlere ve "yolsuz bir sistem" olarak tanımladığı politikaların olduğunu vurguladı. Trump, bu konuyu daha önce defalarca "Demokratların uydurması" olarak nitelendirmişti. Biden dönemini suçlamayı sürdürürken fiyatların hala yüksek olduğunu kabul eden Trump, ülkenin ekonomik bir sıçrama için "hazır" olduğunu savundu.

"Bu yüksek fiyatları aşağı çekiyorum ve bunu çok hızlı yapıyorum" diyen Trump, vergi politikaları, gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın değiştirilmesine yönelik planlarını gerekçe göstererek, koşulların gelecek yıl iyileşeceğini söyledi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bu durum, gelecek yıl kasım ayındaki seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolü korumaya çalışan Cumhuriyetçiler için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

Trump'tan, "ABD, gelecek yıl daha güçlü olacak" vaadi

Buna karşın Trump, sınır geçişlerinin azaltılmasından bazı ürünlerin fiyatlarının düşürülmesine kadar bu yıl yönetiminin attığı adımları sıraladı ve ülkenin gelecek yıl daha güçlü olacağını vaat etti.

Trump, yönetiminin önümüzdeki hafta 1,45 milyon ABD askeri personeline kişi başı bin 776 dolarlık bir "savaşçı temettüsü" göndereceğini açıkladı. Trump ayrıca, sağlık sigortası maliyetlerini karşılamak için Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (ACA) kapsamında sübvansiyonlar sağlamak yerine, kamuoyuna doğrudan nakit ödeme yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu bir teklife destek verdi. Söz konusu öneri, henüz Kongre'de yeterli desteği bulamadı.

"Paranın doğrudan halka gitmesini istiyorum ki kendi sağlık hizmetinizi satın alabilesiniz" diyen Trump, "Tek kaybeden sigorta şirketleri olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, "18 trilyon dolarlık yatırımı ülkeye çektiğini, bunun istihdam yaratacağını ve fabrikalar açacağını" söyledi. Gümrük tarifelerini bunun başlıca nedenlerinden biri olarak gösteren Trump, "Bir yıl önce ülkemiz ölüydü… Şimdi dünyanın her yerinde en gözde ülkeyiz" diye konuştu.

Trump, göreve dönüşünün ilk yılında önemli yer tutan dış politika konusuna sınırlı değinerek, Gazze'deki savaşa kısaca atıf yaptı ancak Ukrayna'daki savaştan ya da Venezuela ile tırmanan gerilimden söz etmedi.

Demokratlardan Trump'a eleştiri

Konuşmanın ardından Demokratlar, Trump'ın Amerikalıların endişelerine yönelik somut çözüm sunmadığını söyledi. Virginia Senatörü Mark Warner konuşmayı "dikkat dağıtmaya yönelik üzücü bir girişim" olarak nitelendirirken, 2028 için olası başkan adaylarından California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın "Ben" kelimesini 700'den fazla kullandığına dikkat çekti.