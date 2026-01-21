Haberler

ABD Başkanı Trump, Davos'ta / Ek bilgi ve videoyla

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye ulaştı. Zürih Havalimanı'na iniş yapan Trump, Davos kasabasına geçmek için helikopterle yola çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan 'Air Force One' uçağı, Zürih Havalimanı'na iniş yaptı. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye giden Trump, Zürih'ten 'Marine One' helikopteriyle Davos kasabasına geçti.

Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Doğru yolda değiller
