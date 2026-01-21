ABD Başkanı Trump, Davos'ta / Ek bilgi ve videoyla
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan 'Air Force One' uçağı, Zürih Havalimanı'na iniş yaptı. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye giden Trump, Zürih'ten 'Marine One' helikopteriyle Davos kasabasına geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya