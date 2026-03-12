Trump: ABD Dünyanın En Büyük Petrol Üreticisi, Petrol Fiyatları Yükseldiğinde Daha Fazla Kazanıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının yükselmesinin ABD için kazanç sağladığını açıkladı. Ayrıca, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz. Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.