Trump: 2027'de savunma bütçemiz 1,5 trilyon dolar olmalı

ABD Başkanı Donald Trump 2027 yılındaki savunma bütçelerinin 1,5 trilyon olması gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Senatörler, Kongre üyeleri ve diğer siyasi temsilcilerle uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, ülkemizin iyiliği için özellikle bu çok çalkantılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim" ifadelerini kullandı.

Bütçe farkının gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerden karşılanacağını belirten Trump, "Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır" dedi.