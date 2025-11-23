Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Dünyanın en trajik deniz kazalarından biri olarak hafızalara kazınan Titanic faciasından geriye kalan nadide bir hatıra, bu hafta sonu Birleşik Krallık'ta düzenlenen müzayedede tarihin en yüksek fiyatına satılarak dikkatleri üzerine çekti.

Eşi Ida'yla birlikte faciada ölen Isidor Straus'a ait olan altın bir saatdüzenlenen açık artırmada rekor bir fiyatla alıcı buldu.

ANI EŞYASI İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK MEBLAĞ

Henry Aldridge and Son Auctioneers tarafından gerçekleştirilen açık artırmada saatin satış fiyatı 1,78 milyon sterline (yaklaşık 99 milyon TL) ulaştı.

Müzayede evi yöneticisi Andrew Aldridge, bu rakamın dünyada bu tür bir hatıra eşyası için ödenen en yüksek fiyat olduğunu belirterek, "Bu sonuç, Titanic hikâyesine olan ilginin hiç azalmadığını gösteriyor. Gemideki her bir yolcunun ve mürettebat üyesinin anlatacak bir hikâyesi vardı; 113 yıl sonra bile bu hatıra eşyaları o hikâyeleri yaşatıyor" dedi.

TİTANİK'TEN ÇIKAN EŞYALARA PAHA BİÇİLEMİYOR

Aynı müzayedede Titanic'e ait diğer eşyaların satışıyla birlikte toplam satış değeri 3 milyon sterline ulaştı. Önceki rekor ise Titanic'ten kurtulan 700'den fazla yolcuyu taşıyan Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saatine aitti. 1,56 milyon sterlinlik bu rekor, sadece bir yıl sonra geride bırakılmış oldu.