Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Güncelleme:
14 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Titanic'teki en varlıklı yolculardan birine ait altın cep saati, Birleşik Krallık'ta düzenlenen bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

  • Titanic faciasında ölen Isidor Straus'a ait altın cep saati Birleşik Krallık'ta düzenlenen müzayedede 1,78 milyon sterline satıldı.
  • Satış fiyatı, bir Titanic hatıra eşyası için dünyada ödenen en yüksek miktar oldu.
  • Aynı müzayedede Titanic'e ait diğer eşyaların satışıyla toplam satış değeri 3 milyon sterline ulaştı.

Dünyanın en trajik deniz kazalarından biri olarak hafızalara kazınan Titanic faciasından geriye kalan nadide bir hatıra, bu hafta sonu Birleşik Krallık'ta düzenlenen müzayedede tarihin en yüksek fiyatına satılarak dikkatleri üzerine çekti.

Eşi Ida'yla birlikte faciada ölen Isidor Straus'a ait olan altın bir saatdüzenlenen açık artırmada rekor bir fiyatla alıcı buldu.

ANI EŞYASI İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK MEBLAĞ

Henry Aldridge and Son Auctioneers tarafından gerçekleştirilen açık artırmada saatin satış fiyatı 1,78 milyon sterline (yaklaşık 99 milyon TL) ulaştı.

Müzayede evi yöneticisi Andrew Aldridge, bu rakamın dünyada bu tür bir hatıra eşyası için ödenen en yüksek fiyat olduğunu belirterek, "Bu sonuç, Titanic hikâyesine olan ilginin hiç azalmadığını gösteriyor. Gemideki her bir yolcunun ve mürettebat üyesinin anlatacak bir hikâyesi vardı; 113 yıl sonra bile bu hatıra eşyaları o hikâyeleri yaşatıyor" dedi.

TİTANİK'TEN ÇIKAN EŞYALARA PAHA BİÇİLEMİYOR

Aynı müzayedede Titanic'e ait diğer eşyaların satışıyla birlikte toplam satış değeri 3 milyon sterline ulaştı. Önceki rekor ise Titanic'ten kurtulan 700'den fazla yolcuyu taşıyan Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saatine aitti. 1,56 milyon sterlinlik bu rekor, sadece bir yıl sonra geride bırakılmış oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
