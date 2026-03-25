Bakan Bolat, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile görüşerek Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılmasını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında, Kamerun'da, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Sayın Grace Fu ile hem ikili ilişkiler hem de çok taraflı konulara ilişkin olarak, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki önceliklerimizi ele aldık. Ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkileri istikrarlı bir biçimde güçlendirmeye, çok taraflı sistem içerisinde kural bazlı ticaretin sürdürülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
