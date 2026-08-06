Bakan Bolat Varşova'da iş dünyasıyla buluştu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Polonya'nın başkenti Varşova'da iş insanları ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Varşova'da Büyükelçiliğimizde, Polonya'da faaliyet gösteren POTİAD ve Türk iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Polonya'daki girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü görevi üstlenirken, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının da güçlenmesine değerli katkılar sunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Türkiye-Polonya ekonomik ilişkilerinin mevcut görünümünü, karşılıklı yatırım ve ticaret imkanlarını, Avrupa sanayisiyle bütünleşik üretim kapasitemizi ve küresel ekonomide yaşanan dönüşümün ortaya çıkardığı fırsatları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Polonya arasındaki ticarete değinen Bolat, "Türkiye ile dost ve müttefik Polonya arasında 12,5 milyar dolar tutarında ve dengeli bir ticaret, 10 milyar dolarlık projeler ve müteahhitlik değeri olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Polonya Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu'nun da katılımı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye'nin, güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolü sayesinde uluslararası yatırımcılar için cazibesini koruduğunu gördük. Polonya'da faaliyet gösteren iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinde üstlendikleri yapıcı rolü sürdüreceğine inanıyor; tüm iş dünyası temsilcilerimize ve vatandaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı