Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'da

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de D-8 Ticaret Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de icra edilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katıldık. D-8, 15 Haziran 1997'de o zamanki Başbakanımız merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önerisi ile İstanbul'da kurulmuştu. Aralık 2024'te Kahire'de yapılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı D-8 Liderler Zirve Toplantısı'nda 9'uncu Üye olarak Azerbaycan D-8'e resmen üye olmuştu. D-8 Grubu, toplam 1 milyar 245 milyon nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 15'ini, 5,1 trilyon dolar milli geliri, ortalama 4,115 dolar kişi başı milli geliri, 1,1 trilyon dolar toplam ihracatı, 1,2 trilyon dolar toplam ithalatı ve yüzde 7'lik teşkilat içi ticaret oranlarını temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat toplantıda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması ile anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi. D-8 bünyesinde daha adil, daha kuşatıcı ve daha tesirli bir ticaret düzeninin tesisine katkı sunma kararlılıklarını beyan ettiklerini aktaran Bakan Bolat, "Ayrıca, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi sürecine ilişkin yapılacak ilk müzakere toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. İslam dünyasının mühim bir çekim merkezi olan ve enerji hariç İslam dünyası ihracatının yüzde 63'ünü deruhte eden D-8, Azerbaycan'ın iştirakiyle daha güçlü bir hüviyete kavuşmuştur. Kardeş D-8 ülkeleri ile ticari iş birliğini daha ileri taşımak için yürüdüğümüz bu yolda Rabbim önümüzü açık, gönüllerimizi bir, hedeflerimizi yüksek, adımlarımızı sağlam eylesin inşallah" açıklamasında bulundu.