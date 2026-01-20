Haberler

Bakan Bolat, KKTC'de Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Bakan Bolat, KKTC'de Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konularına değindi. Bakan Bolat, Kıbrıs Türk halkıyla olan gönül bağlarını daha da perçinlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi; en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gönül birliğimizin yanı sıra, ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık; kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
