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Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'de

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı kapsamında Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı kapsamında Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bolat, temasları kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şaar ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "63'üncüsü düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı vesilesiyle, bugün, güçlü bir iş heyeti ile kadim şehir Şam'a geldik. Ziyaretimizin ilk bölümünde kıymetli dostum Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal el-Şaar ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında gerçekleştirdikleri Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata varılan hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini kaydeden Bolat, "Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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