THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
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İsrail'e 1,5 yıldır sefer düzenlemeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş slot haklarından da vazgeçti. Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin anlamına geliyor.

Türkiye, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

UÇUŞ SLOTLARINDAN FERAGAT EDECEKLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan yeni bir adım daha geldi. Her iki Türk hava yolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş slotlarından feragat etme kararı aldı.

İSRAİL'E UÇUŞ KAPILARINI AÇIK TUTMUŞTU

THY, Ben Gurion Havalimanı'nı kullanan en büyük dördüncü, Pegasus ise on ikinci hava yolu şirketi olarak bilinirken, her iki şirket de uçuş slotlarını ellerinde tutarak İsrail'e uçuş kapısını açık tutmuştu.

UÇUŞ SLOTU NEDİR?

Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin olarak biliniyor. Bu hak ayrıca havayolu şirketlerine havalimanı hizmetlerine ve altyapısına da erişim hakkı sağlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic Airways de Londra-Tel Aviv direkt uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYusuf Bozkurt:

İsraile uçuşları durdursak ne yazar adamların mallarını hale ülkeye sokup hatta ülkede fabrika kurdurup satışını yapıyoruz milliyetçilik bumu diye sorarlar adama dökmekle olmaz gelir musluklarını kesmek gerek

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Haber YorumlarıKoray Teber:

Bence doğru karar.

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Haber Yorumlarıahmet-arac:

helal olsun

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Tramp gidin desin koşa koşa gidilir Dostum Netenyahu der şalap şalap yalarız Dostum Tramp ne buyuyursa o olur

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Haber YorumlarıClawuz Tş:

İnş.Devamı gelir.Allahın hatırı yücedir hiç bir şeye feda edilmez.Bazı kendini bilmez ülkeler bunu anlamıyor ve menfa atları doğrultusunda yapılan zulüme ortak oluyorlar.

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