Tayland'da hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak

Siyasi istikrarsızlık ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2025'te ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşayan Tayland, ekonomisi için kritik öneme sahip turizm sektörünü desteklemek amacıyla yeni bir adım atıyor. Ülke ekonomisinde turizmin payı yaklaşık yüzde 12'yi buluyor.

22 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Turizm Bakanlığı krizi aşmak için 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Hesaplamalara göre, ülkedeki iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatı 110 dolar (3.500 baht). Bu nedenle yapılacak yatırımın doğrudan yolculara yansıtılması hedefleniyor.

200 BİN ÜCRETSİZ DÖNÜŞ BİLETİ, 10 KAT GERİ DÖNÜŞ

Plan kapsamında, yabancı turistler uluslararası biletlerini doğrudan havayolu şirketlerinden ya da seyahat acentelerinden aldıklarında, 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti kazanabilecek. Bakanlık, kampanya ile yaklaşık 245 milyon dolarlık (8,8 milyar baht) ek gelir elde etmeyi ve yatırımı on katına çıkarmayı öngörüyor.

KAMPANYANIN KOŞULLARI

Uygulamanın yalnızca Tayland iç hat uçuşlarını kapsayacağı ve uluslararası seferlerde geçerli olmayacağı belirtildi. Ayrıca ücretsiz biletler, sadece henüz rezervasyon yapmamış ve ülkeye hava yoluyla giriş yapan yabancı turistlere sunulacak. Kampanyaya altı havayolu şirketi dahil edilecek: Thai Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Bangkok Airways, Thai Lion Air ve Thai Vietjet.

TURİZM HEDEFİ DÜŞTÜ

Pandemi sonrası toparlanma sürecini bir türlü tamamlayamayan Tayland'da Merkez Bankası, 2025 yılı için ziyaretçi tahminini 39 milyondan 33 milyona düşürdü. Yüzde 16'lık bu kayıp, hükümeti yeni önlemler almaya zorladı. Ücretsiz iç hat bileti kampanyası da bu çerçevede "son umut" girişimi olarak değerlendiriliyor.