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İran'da dış hat uçuşları başladı

İran'da dış hat uçuşları başladı
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İran hava sahasının açılmasıyla Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferler yeniden başladı. Suudi Arabistan'dan hacıları taşıyan ilk uçaklar iniş yaparken, yabancı havayolu şirketleri de uçuşlara döndü.

TAHRAN Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

İran basını, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevad Artimani'nin açıklamasını yayımladı. Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti. Yabancı hava yolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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