Tahran'da Hava Kirliliği Alarmı: Tüm Futbol Müsabakaları İptal Edildi

(ANKARA) - İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği endeksinin sağlık açısından tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle, eyalet genelindeki tüm futbol müsabakaları ve bazı spor faaliyetleri askıya alındı.

İran'da hava kirliliğinin sağlık için riskli seviyelere ulaşmasının ardından futbol müsabakaları iptal edildi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre karar, "Tahran Futbol Heyeti Tıp Komitesi'nin tavsiyesi ve hava kalitesi ölçüm istasyonlarından gelen kritik veriler doğrultusunda" alındı.

Tahran Futbol Heyeti tarafından yapılan açıklamada, yasağın "bugün oynanması planlanan tüm lig kademelerindeki maçları kapsadığı" belirtildi. Yetkililer, kararın sadece resmi müsabakalarla sınırlı olmadığını, "takımların antrenman yapmasının da yasaklandığını" vurguladı. Yasağa uymayan kulüp ve yetkililer hakkında mevcut disiplin talimatları uyarınca cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Tahran, coğrafi konumu ve yoğun araç trafiği nedeniyle dünyada en kirli havaya sahip şehirler arasında yer alıyor. Şehrin üç tarafının yüksek dağlarla çevrili olması, rüzgar sirkülasyonunu engelliyor. Yerel medyaya göre, sanayi emisyonlarının şehir merkezinde yoğunlaşması da bu süreci tırmandırıyor. Kış aylarında görülen inversiyon olayının ise "kirli havanın dağılmasını engellediği" belirtildi.

Yaşanan iklim değişikliği tehdidi büyütüyor

Çevre uzmanları, Tahran ve çevresinde yaşanan kirlilik krizinin "münferit bir olay olmadığını, küresel iklim değişikliği ve bölgesel kuraklık ile birleşerek kronik bir hal aldığını" aktardı.

Fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığın krizin derinleşmesindeki etkilerden biri olduğu belirtilirken; uzmanlar, "radikal çevresel önlemlerin alınmaması durumunda hava kirliliği krizinin sadece Tahran ile sınırlı kalmayacağı" değerlendirmesini yaptı. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte iklim krizinin "coğrafyada etkilerini göstermesinin beklendiği" aktarıldı.