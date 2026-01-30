Suriye Devlet Başkanı Şara, Bae Lideri Muhammed Bin Zayed ile Görüştü: "İki Kardeş Ülke Arasındaki İş Birliğinin Önemine Dikkat Çekildi"

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırma yollarını ele aldı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin Suriye'ye sağlanacak desteğin olduğu aktarıldı. Açıklamada, BAE'nin Suriye'deki yeniden imar çalışmalarına katılımı ve ülkedeki yatırım fırsatlarının güçlendirilmesi konularının görüşüldüğü belirtildi.

Şam yönetimi, görüşmede "iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin önemine" dikkat çekildiğini kaydetti.