Suriye Devlet Başkanı Şara, Bae Lideri Muhammed Bin Zayed ile Görüştü: "İki Kardeş Ülke Arasındaki İş Birliğinin Önemine Dikkat Çekildi"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve Suriye'ye sağlanacak destek konuları değerlendirildi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin Suriye'ye sağlanacak desteğin olduğu aktarıldı. Açıklamada, BAE'nin Suriye'deki yeniden imar çalışmalarına katılımı ve ülkedeki yatırım fırsatlarının güçlendirilmesi konularının görüşüldüğü belirtildi.

Şam yönetimi, görüşmede "iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin önemine" dikkat çekildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
500

