Suriye Dışişleri Bakanı Washington'u Ziyaret Edecek

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması görüşmeleri için Washington'a gidiyor. Bu ziyaret, 25 yıldır bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olacak.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani, Suriye'ye yönelik kalan diğer yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, Suriye'ye yönelik uygulanan kapsamlı ekonomik yaptırımları sona erdiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Ancak Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani'nin, bugün ABD'nin Suriye'ye yönelik diğer yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Bu ziyaret, bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın 25 yıldan uzun bir aradan sonra Washington'a yaptığı ilk ziyaret olacak. Ziyaret ayrıca, Suriye odaklı bazı üst düzey ABD diplomatlarının, Washington'un Şam yanlısı bir politika hamlesi kapsamında görevlerinden ani bir şekilde ayrılmasının ardından gerçekleşiyor.

ABD, uzun süredir Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın merkezi yönetimiyle entegrasyon çalışmalarını yürütüyor. ABD ayrıca, İsrail ve Suriye arasında arabuluculuk yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gelecek hafta New York'u ziyaret edecek olan Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varma müzakerelerinin "önümüzdeki günlerde" sonuç verebileceğini söylemişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
