Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Suriye'de kullanılan Türk Liralarının eski ve yıpranmış hali sosyal medyada gündem oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, bantlanmış, yıpranmış ve eskimiş banknotların hala dolaşımda olduğu görüldü.

Özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde yaygın olarak kullanılan Türk Lirası'nın bu durumu, ekonomik sıkıntılar ve para tedariği konusundaki zorlukları gözler önüne serdi. Gönderinin altına "Lidyalılar şok", "5 liraya 5 liradan dahafazla bant harcamışlar", "Bizim paraya bak resmen dinar olmuş", "Hunharca harcamışlar" şeklinde yorumlar yapıldı.