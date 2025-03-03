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Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

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Suriye'de bantlanmış ve yıpranmış haldeki Türk Lirası'nın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Suriye'de kullanılan Türk Liralarının eski ve yıpranmış hali sosyal medyada gündem oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, bantlanmış, yıpranmış ve eskimiş banknotların hala dolaşımda olduğu görüldü.

Özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde yaygın olarak kullanılan Türk Lirası'nın bu durumu, ekonomik sıkıntılar ve para tedariği konusundaki zorlukları gözler önüne serdi. Gönderinin altına "Lidyalılar şok", "5 liraya 5 liradan dahafazla bant harcamışlar", "Bizim paraya bak resmen dinar olmuş", "Hunharca harcamışlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVatan daş:

Bundan 30 sene önce de paralar bantlanırdı. Hatta yırtık para yapıştırılan bant, koli bantı vesaire ile karıştırılması diye parabantı denerek satın alınırdı. Komşu ülkede paramız kullanılıyor olsun da varsın bantlı olsun. Bankacılıkta bu tip paraya fersude para deniyor ve ülkemizde de bu durum da az da olsa para mevcuttur. O ülkedeki her paramız bu şekilde değildir. Muhtemelen şahıs, fersude paraları değerinin altında toplayıp Türkiye'de değiştirecek olabilir. Bildiğim kadarıyla merkez Bankası eğer parada eksik yoksa bunları değerinde değiştiriyor.

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

BURDADA BI KIYMETI YOK..ATIN EN AZINDAN MIKROP KAPMAZSINIZ

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Paranın başka paralar karşısında değeri olmazsa bu hâle düşer.. dolar katlı Olsun bak bakalım geçiyormu... Bu hâle sokanlarin Allah b .versin

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Bizim paramız neden (pound)İngiliz sterlini gibi kaliteli kağıttan değil o kadar gücünüz yokmu arkadaş yırtmaya çalışıyorsun sana kafa tutuyor naylon kağıt karışımı birşey buruşma katlanma mümkün değil ama doğru biz 3. Dünya ülkesiydik öyle dimi

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Kullanan da kültür önemli.

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Haber YorumlarıMengele:

Türkiyede bile pRanin degerini bilmeyen cok burusmus paralar cepte,ben parami cüzda ile tasiyorum saygi duyuyorum,siz nasil milletsiniz insan biraz deger verir parasina

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Haber Yorumlarımehmet:

ben el çantamda taşırım bükme bile olmaz.

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Haber YorumlarıMustafa elık:

Naptınız parayı ..yiyip tekrardanmı sıçtınız ??bu ne hal

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