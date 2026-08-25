Haberler

Şara: Suriye kalkınma ve yeniden imar sürecinde

Şara: Suriye kalkınma ve yeniden imar sürecinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini bildirdi.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını belirtti. Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'nin yanında duran, ülkesine destek veren tüm dost ve destekçi ülkelere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı: Bu ülke nasıl ayakta duruyor?

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı

Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor
Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi!
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
İYİ Parti'den polis müdahalesinin ardından fenalaşan vekil Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Polis müdahalesinde fenalaşan milletvekilinden kötü haber