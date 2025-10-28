Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Riyad'da Resmi Temaslarda Bulundu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geleceği ve 9'uncu Gelecek Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'na katılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya