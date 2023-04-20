Sudan Kızıl Haçı: Çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı hızla yükseliyor

Sudan'da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ederken Sudan Kızıl Haçı ölü ve yaralı sayısının hızla yükseldiğini açıkladı.

Sudan'da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ederken Sudan Kızıl Haçı ölü ve yaralı sayısının hızla yükseldiğini açıkladı.

Sudan Kızıl Haçı bugün açıklama yaparak 15 Nisan Cumartesi günü ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmamaların devam ettiğini ve ölü sayısının hızla yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle başkent Hartum'daki hastanelerin elektrik ve su kesintisi yaşadığını vurgulayarak tıbbi malzemelerin de 'tehlikeli boyutta' azaldığına dikkat çekti.

ICRC Afrika Direktörü Patrick Youssef "Hartum sokaklarında bırakılan sivil yaralılara ve cesetlere dair haberler duymak son derece üzücü. (Yaralıların) Toplanmaları ve onurlu bir şekilde tedavi edilmeleri gerekir. Derhal engelsiz insani erişim çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.