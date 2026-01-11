Haberler

Sudan hükümeti, başkent Hartum'a döndü

Güncelleme:
Sudan Başbakanı Kamil İdris, çatışmalar nedeniyle Port Sudan'a taşındıktan sonra hükümetin Hartum'a dönüş yaptığını açıkladı. İdris, yeni bütçenin enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini belirtti.

SUDAN'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalar nedeniyle Port Sudan'a taşınan hükümetin, iki yılın ardından başkent Hartum'da yeniden göreve başladığı bildirildi.

Sudan Başbakanı Kamil İdris, 'Umut Hükümeti'nin çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez resmen başkent Hartum'a döndüğünü açıkladı. İdris, Hartum'da kendisini karşılayanlara yaptığı konuşmada, "Bugün geri döndük, Umut Hükümeti ulusal başkente döndü. Sizlere daha fazla hizmet sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümetinin 2026 yılı bütçesini 'vatandaşa ilave yük getirmeden' sunduklarını söyleyen İdris, bütçenin enflasyon oranını yüzde 70'e düşürmeyi hedeflediğini kaydetti. Başbakan İdris, içinde bulunulan yılın 'barış yılı' olacağını belirterek, "Cesurların, yiğitlerin ve kazananların barışı" açıklamasında bulundu.

