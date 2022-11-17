Son Dakika! Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Arnavutluk Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

SOYLU SİNYALİ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

DAVA SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp topladığı paralarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer için Türkiye'de de iddianame hazırlanmıştı. O dönem firari olan Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti. Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanmıştı.