Son Dakika! Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi
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Son dakika! Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Arnavutluk Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp topladığı paralarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer için Türkiye'de de iddianame hazırlanmıştı. O dönem firari olan Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti. Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanmıştı.