Haberler

Şi ve Macron, Chengdu kentinde bir araya geldi

Şi ve Macron, Chengdu kentinde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Chengdu kentinde bir araya geldi. İki lider, bölgedeki tarihi Dujiangyan Sulama Sistemi'nin önemini ve iki ülke arasındaki iş birliğinin faydalarını görüştü.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Chengdu kentinde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u bugün Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde karşıladı. Şi, Macron'a bölgedeki Dujiangyan Sulama Sistemi'nin tarihini ve önemini anlattı. Bu sistemin insanlığın doğayla uyum içinde bir arada yaşamasının en başarılı örneklerinden biri olduğunu belirten Şi, ülkelerin güçlenmesinin sadece maddi birikimle değil, manevi uygarlığın yükselmesiyle de mümkün olacağını bildirdi. Macron ise hem Fransa'nın hem de Çin'in köklü bir tarih ve kültüre sahip olduğunu söyleyerek, iş birliğiyle planlanacak kalkınma ve refahın iki ülke halkına da fayda sağlayacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.