Şi ve Macron, Chengdu kentinde bir araya geldi

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Chengdu kentinde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u bugün Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde karşıladı. Şi, Macron'a bölgedeki Dujiangyan Sulama Sistemi'nin tarihini ve önemini anlattı. Bu sistemin insanlığın doğayla uyum içinde bir arada yaşamasının en başarılı örneklerinden biri olduğunu belirten Şi, ülkelerin güçlenmesinin sadece maddi birikimle değil, manevi uygarlığın yükselmesiyle de mümkün olacağını bildirdi. Macron ise hem Fransa'nın hem de Çin'in köklü bir tarih ve kültüre sahip olduğunu söyleyerek, iş birliğiyle planlanacak kalkınma ve refahın iki ülke halkına da fayda sağlayacağını aktardı.