Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Pekin'de görüştü. İki ülkenin stratejik iletişimi ve karşılıklı güveninin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Çin'in Avrupa'nın özerkliğini desteklediği belirtildi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Pekin'de bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin sadece iki ülkenin çıkarlarını değil, Avrupa ve dünya genelini de etkilediği belirtildi.

Uluslararası arenanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en köklü dönüşümlerden birini yaşadığı kaydedilen açıklamada, dünyadaki değişim ve çalkantılar arttıkça iki ülkenin stratejik iletişimi ve karşılıklı güveni artırmasının, kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler sağlamasının daha önemli hale geldiği ifade edildi.

Şi'nin görüşmede, ülkelerin zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca Çin ile Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi konumunu desteklemesi, çok taraflılığın korunmasına, uluslararası hukukun uygulanmasına ve serbest ticaretin savunulmasına öncülük etmesi gerektiği bildirildi.

Sözcü Mao Ning'in paylaştığı açıklamanın devamında, Çin'in, Avrupa'nın özerkliğini ve gücünü artırma arayışını desteklediği belirtildi. Çin-Avrupa ilişkilerinde daha fazla büyüme sağlamak ve dünya barışına daha büyük katkıda bulunmak için Avrupa tarafının Çin ile aynı doğrultuda çalışması, stratejik ortak konumuna bağlı kalması, açıklık ve kazan-kazan iş birliğini desteklemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Bu ne samimiyet: Uçaktan iner inmez boynuna sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar