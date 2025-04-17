Şi Cinping, Güneydoğu Asya Turu Kapsamında Kamboçya'ya Gitti

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının ardından çıktığı Güneydoğu Asya turu kapsamında bugün Kamboçya'ya gitti. Şi, turun son durağı olan Kamboçya'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam ve Malezya ziyaretlerinin ardından bugün Kamboçya'ya resmi bir ziyarette bulunuyor. Şi, Güneydoğu Asya turunun son durağı olan Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

Şi'nin önceden plananan ziyaretleri ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının ardından ayrıca önem kazandı. Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni tarafından düzenlenen karşılama törenine katılan Şi, Phnom Penh'e gelişinden önce yaptığı açıklamada, Çin ile Kamboçya'nın "barışçıl, güvenli, emniyetli, müreffeh, güzel, dostane ve uyumlu bir Asya evi" inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in Devlet Başkanı "Hegemonya, güç siyaseti ve bloklaşmaya dayalı cepheleşmeye karşı birlikte durmalı, iki ülkenin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunmalıyız" dedi ve "Eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile herkesin yararına olan, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme" çağrısı yaptı.

Ziyareti kapsamında Şi, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Senato Başkanı Hun Sen ile görüşerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel-küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret sırasında kilit sektörlerde işbirliğini artıracak çeşitli ikili anlaşmaların imzalanması bekleniyor.