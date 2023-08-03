Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde, Jesus Alberto Lopez Ortiz adındaki 29 yaşındaki bir baba, serinlemek için nehirde yüzdüğü sırada bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar timsaha ateş ederek öldürdükten sonra futbolcunun vücudunu krutardı

Costa Rica'da bir futbolcu serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29 yaşındaydı ve Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde bir timsah tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü.

Şok edici görüntülerde büyük timsahın kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.

Başka bir klipte ise yerel halkın timsahı öldürüp kurbanın cesedini kurtarmadan önce su içinde vurulduğu görülüyor. Jesus, geride 8 ve 3 yaşında iki çocuk bıraktı ve Deportivo Río Cañas futbol takımında oynuyordu. 31 Temmuz'da Jesus'ün aile üyeleri, futbolcunun cenaze masraflarını karşılamak için halktan yardım istedi.

Takım yöneticisi Luis Carlos Montes de aynı zamanda kurbanın ailesi için bir toplama organizasyonu düzenliyor. Çevre ve Enerji Bakanlığı, timsahlar gibi koruma altına alınmış hayvanların avlanmasını veya öldürülmesini yasaklar. Ancak yerel halkın kurbanın cesedini alabilmesi için timsahı öldürmesi hakkında henüz bir inceleme yapılmadı.