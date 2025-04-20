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Senegal'de 32 Kişi Covid-19 Fonlarını Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

Senegal'de 32 Kişi Covid-19 Fonlarını Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor
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Senegal'de, Covid-19 salgınıyla mücadele için ayrılan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanan 32 kişi arasında 5 eski bakan da bulunuyor. Soruşturma, 2020-2021 dönemindeki 1 milyar CFA değerindeki fon kullanımına dair. Eski bakanların ismi belirtilmedi.

SENEGAL'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Covid-19 salgınıyla mücadele için sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Dakar Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis'e gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı'nın karar vereceği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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