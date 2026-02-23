Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kişi, tam 22 yıl boyunca aynı loto numaralarıyla oynadığı Classic Lotto çekilişinde 3,5 milyon dolar değerinde büyük ikramiyeyi kazandı. Bu yılın başında sonuçlanan 4 Şubat çekilişinde talihlinin uzun süredir oynadığı numaralar şans eseri eşleşti ve yılların sabrı karşılık buldu.

NUMARALARINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

İsmi açıklanmayan oyuncu, 22 yıldır her hafta aynı altı sayı kombinasyonunu – 6, 8, 16, 20, 26 ve 45 – oynadı. Bu süre zarfında yalnızca küçük ikramiyeler kazansa da hiç numaralarını değiştirmediği öğrenildi. Ohio Lottery yetkililerine göre bu tutarlılık ve sabır, nihayet büyük ödülle taçlandı.

BİNLERCE BİLET ALDI

Talihli yaklaşık 10 dolar civarında aylık harcama yaptığı biletlerle şimdiye kadar toplamda binlerce bilet aldı. Oyuncu şehir dışında olduğu dönemlerde de kuponlarının yatırılmasını sağlayacak kişilere talimat vererek, oyun stratejisini aksatmadı.

Şanslı bilet ABD'deki bir zincir marketten alındı. Oyuncu, 153 milyon TL'lik jackpot'u nakit seçeneğiyle almayı tercih ederek vergiler sonrası yaklaşık 1,3 milyon dolarlık net ödeme aldı. Kazanılan para ile emeklilik planlarını gerçekleştirmeyi, havuzlu bir ev satın almayı ve evinde spor salonu yapmayı planladığı ifade edildi.

