Haberler

Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ohio'da yaşayan bir kişi, 22 yıl boyunca aynı loto numaralarını oynayarak 3,5 milyon dolarlık (153 milyon TL) büyük ikramiyeyi kazandı; yıllarca vazgeçmediği sayı kombinasyonu sayesinde milyonere dönüşen talihli, ödülü nakit alarak emeklilik ve ev hayallerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

  • ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kişi, 22 yıl boyunca aynı numaralarla oynadığı Classic Lotto çekilişinde 3,5 milyon dolar değerinde büyük ikramiyeyi kazandı.
  • Oyuncu 22 yıldır her hafta 6, 8, 16, 20, 26 ve 45 sayılarını içeren aynı altı sayı kombinasyonunu oynadı.
  • Oyuncu 153 milyon TL'lik jackpot'u nakit seçeneğiyle alarak vergiler sonrası yaklaşık 1,3 milyon dolarlık net ödeme aldı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kişi, tam 22 yıl boyunca aynı loto numaralarıyla oynadığı Classic Lotto çekilişinde 3,5 milyon dolar değerinde büyük ikramiyeyi kazandı. Bu yılın başında sonuçlanan 4 Şubat çekilişinde talihlinin uzun süredir oynadığı numaralar şans eseri eşleşti ve yılların sabrı karşılık buldu.

NUMARALARINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

İsmi açıklanmayan oyuncu, 22 yıldır her hafta aynı altı sayı kombinasyonunu – 6, 8, 16, 20, 26 ve 45 – oynadı. Bu süre zarfında yalnızca küçük ikramiyeler kazansa da hiç numaralarını değiştirmediği öğrenildi. Ohio Lottery yetkililerine göre bu tutarlılık ve sabır, nihayet büyük ödülle taçlandı.

BİNLERCE BİLET ALDI

Talihli yaklaşık 10 dolar civarında aylık harcama yaptığı biletlerle şimdiye kadar toplamda binlerce bilet aldı. Oyuncu şehir dışında olduğu dönemlerde de kuponlarının yatırılmasını sağlayacak kişilere talimat vererek, oyun stratejisini aksatmadı.

Şanslı bilet ABD'deki bir zincir marketten alındı. Oyuncu, 153 milyon TL'lik jackpot'u nakit seçeneğiyle almayı tercih ederek vergiler sonrası yaklaşık 1,3 milyon dolarlık net ödeme aldı. Kazanılan para ile emeklilik planlarını gerçekleştirmeyi, havuzlu bir ev satın almayı ve evinde spor salonu yapmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru

Ozan'dan beklenmedik başvuru
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı