Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert bir düşüş dalgasını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

SAADET PARTİSİ LİDERİ ARIKAN: AKARYAKITTA KDV ORANI YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ

Brent petrol fiyatında meydana gelen söz konusu geri çekilmenin ardından ise muhalefetten dikkat çeken bir çağrı geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, petrol fiyatlarında yaşanan artışa karşı iktidara akaryakıtta KDV oranını yüzde 1'e düşürme çağrısı yaptı.

"İKTİDAR MİLLETİN ÜZERİNDEKİ BU AĞIR YÜKÜ HAFİFLETMELİDİR"

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi vatandaştan beklemeyin! Yaşanan her krizde, her doğal afette vatandaşlarımızdan yardım talep eden, IBAN paylaşarak milletin dayanışma duygusuna başvuran iktidar; Petrol fiyatlarında yaşanan krizi anında fiyatlara yansıtarak vatandaşın yükünü artırmaktadır. İktidar, akaryakıtta KDV oranını yüzde 1'e düşürerek milletin üzerindeki bu ağır yükü hafifletmelidir. Ayrıca Brent petrolde yaşanan son düşüş dikkate alınmalı, planlanan zam iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.