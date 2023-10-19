Rusya, Gazze'ye Gıda Yardımı Gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye gıda malzemelerini içeren 27 tonluk insani yardımın yola çıktığını duyurdu. Yardımın un, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda malzemelerini içerdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye gıda malzemelerini içeren 27 tonluk insani yardımın yola çıktığını duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, yardımın un, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda malzemelerini içerdiği ifade edildi. IL-76 tipi askeri kargo uçağının, Moskova'daki Ramenskoye Havaalanı'ndan kalkış yaptığı, Mısır'daki El-Ariş Havaalanı'na iniş yapacağı, malzemelerin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır Kızılay'ına teslim edileceği aktarıldı.