Rus Kripto milyarderi ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu

Güncelleme:
Bir ay önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Rus kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi Anna Novak, Dubai'nin çöl bölgesinde parçalanmış ve gömülmüş halde bulundu.

FİDYE AMACIYLA KAÇIRILDILAR

Novak çifti en son Dubai'nin Hatta bölgesinde, kimlikleri açıklanmayan bazı yatırımcılarla buluşmak üzere yola çıkarken görülmüştü. O günden sonra ikiliye bir daha ulaşılamadı. Yapılan incelemeler, çiftin bu görüşmenin ardından fidye amacıyla kaçırıldığını ortaya koydu. Olayın ardından ailenin, büyük miktarda para karşılığında çiftin serbest bırakılması yönünde tehdit mesajları aldığı öğrenildi. Ancak talep edilen fidyenin ödenmemesi üzerine Roman ve Anna Novak'ın öldürülerek çölün derinliklerine gömüldüğü belirlendi.

RUSYA'DAN OPERASYON: ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmayı yürüten Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, cinayetle bağlantılı üç şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında eski polis memuru da bulunuyor. Şüphelilerin, çiftin kaçırılmasını planlayarak kiralık araç ve evler tuttukları, ardından suç aletleri ile kişisel eşyaları farklı emirliklerde imha ettikleri tespit edildi. Zanlıların olaydan sonra Rusya'ya döndükleri belirlendi.

LÜKS YAŞAM TARZLARIYLA TANINIYORLARDI

Lüks yaşam tarzlarıyla tanınan Novak çifti, sosyal medyada özel jetleri, spor arabaları ve gösterişli hayatlarıyla dikkat çekiyordu. İkilinin, kripto dünyasında tanınan bazı isimlerle, hatta iddiaya göre Telegram kurucusu Pavel Durov ile bağlantılı olduğu da öne sürülüyor.

HEDEFTE KRİPTO SERVETİ VARDI

Yetkililere göre çiftin kripto varlıkları cinayetin asıl motivasyonuydu. Olaydan kısa süre önce Roman Novak, "Umman sınırındaki dağlarda mahsur kaldım, acilen 200 bin dolara ihtiyacım var" şeklinde bir mesaj göndererek yardım istemişti. Ne yazık ki bu yardım çağrısı, çiftin son iletişimi oldu. Novak çiftinden geriye ise yetim kalan küçük çocukları kaldı.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
